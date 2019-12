Brandt-Witwe entsetzt über "Drama" in der SPD

Saskia Esken, früher Kellnerin und Paketzustellerin und Fahrerin, ist wegen ihrer Kinder in die Politik gegangen. Dass sie es bis an die SPD-Spitze schafft, das hätte sie sich wohl nicht träumen lassen. Und doch ist es wahr: Die 58-jährige Esken und der pensionierte Wirtschaftstheoretiker Norbert Walter-Borjans (67) übernehmen die SPD-Parteiführung. So will es die Mehrheit der SPD-Mitglieder, die an der Abstimmung teilgenommen haben.