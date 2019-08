AfD-Politiker war bei Neonazi-Aufmarsch in Athen

Der Spitzenkandidat der AfD im ostdeutschen Bundesland Brandenburg, Andreas Kalbitz, war laut dem Spiegel vor einigen Jahren bei einem Neonazi-Aufmarsch in Athen dabei. Bei dem Rechtsextremen-Treffen im Jahr 2007 sei auch eine Hakenkreuzflagge gehisst worden.

Das deutsche Magazin beruft sich ein Dokument aus der deutschen Botschaft in Griechenland, das eine Verbindungsbeamtin des Bundeskriminalamts damals vor Ort erstellt hat. Es seien damals auch Molotow-Cocktails in den Eingang und auf einen Balkon des Hotels, in dem die Reisegruppe abgestiegen war, geflogen.

Kalbitz, dessen AfD in Brandenburg bei rund 20 Prozent liegt und bei der Landtagswahl am kommenden Sonntag stärkste Kraft werden könnte, erinnerte sich auf Spiegel-Anfrage an die Reise. "Es gab verschiedene deutsche und andere internationale Besucher dieser Veranstaltung, neben der von Ihnen benannten 'Reisegruppe', wie auch in meinem Fall." Zu dem "Brandanschlag und Vorgängen darum herum" könne er aber nichts sagen, weil er nicht anwesend gewesen sei.

Heute will Kalbitz der Aufmarsch "weder in der politischen Zielsetzung noch in der Zusammensetzung der Teilnehmer" gefallen haben.