Brandanschlag auf Synagoge in Deutschland

Er hoffe, "dass die Schuldigen schnellstmöglich ermittelt werden können", sagte der Oldenburger Bischof Thomas Adomeit. "Dieser niederträchtige und menschenverachtende Anschlag zeigt leider erneut, dass wir das Übel des Antisemitismus in unserer Gesellschaft nicht überwunden haben", so der Bischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg und Ratsvorsitzender der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen.