Politiker beim Anschauen anzüglicher Bilder erwischt – Posting geht viral

Während eines Fluges wurde der kalifornische Kongressabgeordnete Brad Sherman von einem Fluggast aufgenommen, als er sich auf seinem iPad Bilder von Frauen in Reizwäsche und Bikinis zu Gemüte führte. Sherman, der offenbar auf frischer Tat ertappt wurde, ist mit weit aufgerissenem Mund zu sehen, wie er das Display anstarrt. Die Fotos von Sherman wurden auf dem X-Account Dear White Staffers mit folgender Caption geteilt: "Warum hielt es der kalifornische Kongressabgeordnete Brad Sherman heute während eines Fluges für angebracht, auf seinem iPad Pornografie anzusehen? Sein Wahlkreis verdient eine bessere Vertretung!" Das Posting wurde innerhalb weniger Stunden über 13 Millionen Mal aufgerufen – nach diesem Fauxpas konnte Sherman seine Handlung wohl nicht unkommentiert lassen.

Ist Elon Musk schuld? Statt einer öffentlichen Entschuldigung folgten Schuldzuweisungen: In einer Erklärung zeigte der Abgeordnete mit dem Finger auf Elon Musk und beschuldigte diesen, seinen Feed mit den anzüglichen Bildern überschwemmt zu haben. "Ich habe lediglich auf Twitter gescrollt, und leider hat Elon Musk den Twitter-Algorithmus so manipuliert, dass Nutzern Inhalte angezeigt werden, die sie weder angefordert noch abonniert haben", erklärte ein Sprecher Shermans auf Anfrage von The Post. Der aus Los Angeles stammende Politiker, der 2017 einen Antrag auf Amtsenthebung gegen Präsident Donald Trump stellte, erzählte gegenüber Punchbowl News, dass die Bilder in seinem For-You-Feed, einem von einem Algorithmus gesteuerten Stream, aufgetaucht seien. Der Abgeordnete bestritt, sich während des Fluges Pornos angeschaut zu haben. "Wenn man quer durch das Land fliegen muss, schaut man sich auf seinem Tablet eine Menge Sachen an", erklärte Sherman. Seinen Angaben nach soll er sich über tausend Beiträge angeschaut haben. "Wenn ich ein Bild von einer Frau sehe, schaue ich es mir vielleicht länger an als einen Sonnenuntergang? Ja."