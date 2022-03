Boris Becker drohen jetzt theoretisch bis zu sieben Jahre Gefängnis

Den 21. März 2022 hat Boris Becker wahrlich nicht herbeigesehnt. Er sei „angespannt, aber nicht panisch“, hatte der dreimaliger Wimbledon-Sieger erklärt. Der Bild am Sonntag sagte er, die vergangenen fünf Jahre seien „verdammt lang“ und „die härtesten meines Lebens“ gewesen.

Im Strafprozess, der heute, Montag, beginnt und auf bis zu drei Wochen angesetzt ist, wird dem Deutschen vorgeworfen, Teile seines Vermögens nicht ordnungsgemäß angegeben und Trophäen nicht ausgehändigt zu haben. Becker bestreitet das. Seit 2017 läuft sein Insolvenzverfahren, zu den 20 Anklagepunkten konnte oder wollte sich Becker nicht äußern.

Unter anderem soll Becker laut Anklage Teile seines Vermögens an seine Ex-Partnerinnen Barbara (55) und Lilly (45) übertragen und damit dem Zugriff des Insolvenzverwalters entzogen haben.

Ein anderes Thema dürften die vermissten Pokale sein. Becker hatte in allen Punkten auf unschuldig plädiert. Einen Teil seiner Pokale und weitere persönliche Gegenstände hatte der Insolvenzverwalter bereits im Sommer 2019 versteigert. Darunter sogar Tennissocken aus seiner aktiven Zeit. Becker zeigte sich tief getroffen. „Bei dieser Versteigerung geht es nur darum, mir persönlich wehzutun, weil ich natürlich emotional an den Trophäen hänge“, sagte der Deutsche einmal der Bild am Sonntag.