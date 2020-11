Boltons Rat an Europäer: Zähne zusammenbeißen und Trump aussitzen

Der frühere Nationale Sicherheitsberater der USA, John Bolton, hat den Europäern geraten, die Zähne zusammenzubeißen, abzuwarten und die letzten Tage von US-Präsident Donald Trump auszusitzen. "Niemand soll jetzt bitte wegen unserer aktuellen Schwierigkeiten in Washington seinen Glauben an die Demokratie verlieren und an rechtsstaatliche Abläufe. Unsere Probleme liegen ja nicht an irgendeinem Fehler im System. Sie liegen an Donald Trump", sagte Bolton in einem Interview.

"Die Zeit bis zum 20. Jänner (Amtsübergabe) erscheint auf den ersten Blick noch lang. Aber bald kommt ja auch Thanksgiving, dann Chanukka, Weihnachten, Neujahr", sagte Bolton dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Donnerstag). "Ich bin absolut sicher, dass wir nach der Amtsübergabe am 20. Jänner eine ganz neue Lage haben werden."