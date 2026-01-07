Sturz in Gefängniszelle, Kopf gestoßen: Wirbel um Brasiliens Ex-Präsident

Nach einem Sturz in seiner Gefängniszelle ist Brasiliens ultrarechter Ex-Präsident Jair Bolsonaro am Mittwoch ins Krankenhaus gekommen. Bolsonaro habe sich bei dem Sturz am Dienstag den Kopf angestoßen, teilte seine Frau mit. Zunächst hatte ein Richter am Obersten Gericht die Überstellung von Bolsonaro ins Krankenhaus abgelehnt und mehr Informationen zu seinem Gesundheitszustand verlangt. Am Mittwoch wurde der 70-Jährige nun im Privatkrankenhaus DF Star in der Hauptstadt Brasília aufgenommen. Der Polizeiarzt hatte bei einer Untersuchung Bolsonaros nach seinem Sturz keine Überstellung in eine Klinik für nötig befunden, sondern nur eine Beobachtung empfohlen. Die Polizei sprach von "leichten Verletzungen". Die Anwälte des früheren Präsidenten forderten aber eine Untersuchung in einer Klinik.

Der Richter am Obersten Gericht, Alexandre de Moraes, ist schon lange als Widersacher Bolsonaros bekannt. Er hatte Anfang Jänner die Überstellung des rechtsradikalen Politikers in den Hausarrest statt Gefängnis wegen seiner gesundheitlichen Probleme abgelehnt. Nun stimmte er aber seiner Verlegung ins Krankenhaus zu. Versuchter Putsch nach Wahlniederlage Bolsonaro hatte das größte lateinamerikanische Land von 2019 bis 2022 regiert. Im vergangenen September wurde er schuldig gesprochen, seine Anhänger zur Erstürmung des Obersten Gerichts, des Präsidentenpalastes und des Kongresses in Brasília am 8. Jänner 2023 angestiftet zu haben. Er soll damals einen versuchten Putsch organisiert haben, um seine Wahlniederlage gegen seinen linksgerichteten Nachfolger Luiz Inácio Lula da Silva zu kippen. Bolsonaro wurde zu 27 Jahren Gefängnis verurteilt.