Bolsonaro hat zwölfstündige OP gut überstanden

"Die zwölf Stunden dauernde Operation" sei "reibungslos verlaufen", schrieb die behandelnde Klinik in einer Mitteilung. Bolsonaro sei in einem "stabilen Zustand", habe keine Schmerzen und beginne auf der Intensivstation, sich zu erholen.

Der frühere brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat seine Operation am Bauch gut überstanden . Die Operation sei "erfolgreich abgeschlossen" worden, teilte seine Frau, Michelle Bolsonaro , am Sonntag auf Instagram mit.

© Jair Bolsonaro via X via REUTERS

Der 70-Jährige hatte sich am Sonntag einem Bauchschnitt unterzogen, bei dem ein Teil der Bauchdecke durchschnitten wird, um Verwachsungen im Bauchraum zu behandeln und die Bauchdecke wieder herzustellen, wie das DF Star Krankenhaus in der brasilianischen Hauptstadt Brasília weiter mitteilte.

Bolsonaro hatte am Freitag bei einer Parteiveranstaltung im nordöstlichen Bundesstaat Rio Grande do Norte laut einem Sprecher seiner Partei über starke Bauchschmerzen geklagt. Daraufhin war er in eine örtliche Klinik gebracht und dann mit einem Hubschrauber in das größere Krankenhaus in der Stadt Natal verlegt worden. In Brasília wurde er schließlich operiert.