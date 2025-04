Trump provozierte Börsen-Crash: "Wirtschaftlich dumm, zutiefst ungerecht"

Das Chaos, das US-Präsident Donald Trump mit seiner Zollpolitik am Weltmarkt und an den Börsen angerichtet hat, beschäftigt auch die internationalen Medien. Im Folgenden ein Überblick über aktuelle Pressestimmen :

"Zu hoffen ist, dass Amerika und seine Wähler bald zur Einsicht gelangen, dass die neue Zollpolitik den wirtschaftlichen Erfolg der USA gefährdet. Darauf verlassen sollte sich der Rest der Welt nicht. Um die wirtschaftlichen Schäden möglichst gering zu halten, gilt es jetzt, die Anpassung an die neuen Verhältnisse nicht zu behindern. Gift sind neue (Gegen-)Zölle und Marktbarrieren, hilfreich Erleichterungen im Zugang zu alternativen Märkten; etwa in Asien und Lateinamerika. Der Rest der Welt sollte die WTO (Welthandelsorganisation) und ihren Streitschlichtungsmechanismus retten und erst recht auf neue Liberalisierungsschritte und Freihandelsabkommen setzen.

Der Westen ist aufgerufen, das eigene Schicksal neu zu überdenken. Über das Wildwest-Großmaulgehabe und die populistische Rhetorik hinaus, macht Trump deutlich, was schon seit dem Scheitern der Biden-Regierung offensichtlich war: Amerika hat sich radikal geschwächt im internationalen Wettbewerb und muss sich auf seine eigenen inneren Probleme konzentrieren. Amerika wieder großzumachen, ist der Slogan, der diese bittere Realität abdeckt. Ob die jetzt eingeleitete Politik taugt, dieses Ziel zu erreichen, bleibt abzuwarten, aber die Absicht ist klar. Die Vereinigten Staaten erklären damit, dass sie nicht mehr in der Lage sind, die Rolle der Führungsmacht auszuüben, auf die sich der Westen seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs gestützt hat."

"Es ist riskant, gegenüber Tyrannen nachzugeben, denn das führt nur dazu, dass sie am Ende noch mehr wollen. Wenn Trump im Gegenzug für die Aufhebung seiner neuen Zölle zu viel verlangt, werden Amerikas ehemalige Freunde und Verbündete gezwungen sein, ihre vorbereiteten Gegenmaßnahmen durchzusetzen. Da ein "Wie du mir, so ich dir"-Ansatz aber selbstschädigend wäre, können wir hoffen, dass diese sorgfältig konzipiert wurden - um nämlich die USA härter zu treffen, als sie ihre eigene Wirtschaft schädigen. Das würde die Folgen des Handelskriegs minimieren. (...)

"Irish Times" (Dublin):

"In den nächsten Wochen könnte Untätigkeit die beste Politik sein. Die EU will herausfinden, ob durch Verhandlungen ein Weg nach vorn gefunden werden kann, ist sich aber - wie der Rest der Welt - nicht sicher, ob Trump an Gesprächen interessiert ist. Eine gute kurzfristige Taktik ist es, abzuwarten, wie der Druck auf den US-Präsidenten im eigenen Land zunimmt. Während er so tut, als sei ihm der Absturz an der Börse gleichgültig, haben große und kleine Anleger stark verloren. Das gilt auch für die Rentenkassen der einfachen Amerikaner, die einen schweren Rückschlag einstecken mussten. Bald wird es zu Arbeitsplatzverlusten kommen und die Preise werden steigen. (...)

Doch bald werden Vergeltungsmaßnahmen der EU wohl unvermeidlich sein. Wenn Trump nicht zu Verhandlungen mit dem Ziel bereit ist, die 20-prozentigen Zölle auf Erzeugnisse aus der EU aufzuheben, wird Europa reagieren. Es ist schwierig zu beurteilen, was genau zu tun ist. Kann die EU die USA mit einem harten Paket an den Verhandlungstisch zwingen? Und wie geht sie mit dem Risiko eines zerstörerischen und eskalierenden transatlantischen Handelskriegs um? Wenn die US-Politik nicht auf einer logischen Grundlage beruht, sind solche Einschätzungen schwer zu treffen."