Am 28. April 2025 standen Spanien und Portugal plötzlich still. Der Blackout dauert von 12:35Uhr bis etwa vier Uhr früh am nächsten Tag. Es war ein historischer Stromausfall, der fast die gesamte Infrastruktur lahmlegte: Ampeln fielen aus, Aufzüge blieben stecken, der Bahnverkehr kam zum Erliegen.

Jetzt, sieben Wochen später, liegt ein erster Untersuchungszwischenbericht der spanischen Regierung und der europäischen Netzagentur ENTSO-E vor.

Die wichtigste Erkenntnis: Es war kein Hackerangriff, sondern ein hausgemachtes Problem.

Das Netz war überfordert – aber nicht, weil Strom fehlte

Auslöser war eine zu hohe Spannung im Stromnetz, die eine Kettenreaktion auslöste. Das klingt paradox: Üblicherweise warnt man vor Strommangel – hier war es zu viel Strom, beziehungsweise: zu wenig Puffer im System.