Autokratien auf Vormarsch: „Tendenzen zu sehen wäre Alarmismus“

Der Bertelsmann-Index über die politische Entwicklung in 129 Schwellenländern und Ländern im Umbruch zeigt, dass rund 3,3 der 7,6 Milliarden Erdenbewohner in autokratischen Staaten leben – so viele wie nie seit Beginn der Erhebungen 2004. In vielen Ländern ist zudem die Demokratie bedroht: In nur mehr jedem 14. der 129 untersuchten Länder gilt die Abhaltung von Wahlen als vorbildlich, lediglich zehn Staaten verfügen über uneingeschränkte Meinungs- und Pressefreiheit. Der KURIER sprach mit dem Politikwissenschaftler Fritz Plasser über die Entwicklungen - insbesondere in Europa.

Die Bertelsmann-Studie sieht Rückschritte in Sachen Demokratie. Warum wählen die Menschen Politiker, die dann Freiheiten einschränken?

Ich gehe nicht davon aus, dass der Durchschnittswähler mit seiner Stimme Freiheitsrechte einschränken will. Autokratisch oder illiberal denkende Spitzenpolitiker wie Viktor Orbán argumentieren nationalkonservativ oder -populistisch und geben vor, den Kern der nationalen Identität zu schüzten. Sie gehen davon aus, dass dieser bedroht wird. Da ist es vergleichsweise leicht, Einschränkungen vorzunehmen.