Berlin: Polizei verhinderte Anschlag auf Halbmarathon

Wie die deutsche Tageszeitung Die Welt berichtet, hat die Berliner Polizei einen Anschlag während des Halbmarathons, der am heutigen Sonntag ausgetragen wurde, verhindert. Vier Männer sollen festgenommen worden sein, darunter ein Hauptverdächtiger. Dieser soll zum privaten Umfeld des Terroristen Anis Amri gehören, der am Abend des 19. Dezember 2016 mit einem Lastwagen in die Menschenmenge auf einem Berliner Weihnachtsmarkt gerast war.

Der Verdächtige soll geplant haben, mit Messern auf die Zuschauer und Teilnehmer des Halbmarathons loszugehen und diese zu töten. Der Mann soll bereits seit längerem unter Beobachtung der Sicherheitskräfte gestanden haben, wie die Welt berichtet. Daher habe auch keine konkrete Gefahr bestanden. Das Berliner SEK war darauf vorbereitet, den Verdächtigen am Sonntag jederzeit zu überwältigen und festzunehmen.

Rekordteilnehmerzahl

Der Anschlag hätte jedenfalls, wie jener am Samstag in Münster, eine große Anzahl an Menschen getroffen. Am Halbmarathon nahmen rund 32.000 Läuferinnen und Läufer teil, die frühlingshaften Temperaturen lockten sehr viele Zuschauer an.