Berlin: Großdemo gegen Rechts mit mehr Zulauf als erwartet

"Wir appellieren hier heute gar nicht so sehr an die Politik, sondern wir appellieren hier heute an die Zivilgesellschaft", sagte Bündnissprecherin Theresa Hartmann. "Die Leute müssen merken: Wir müssen selbst etwas bewegen, damit sich etwas ändert."

Auf Plakaten war etwa zu lesen "Seenotrettung ist kein Verbrechen". Teilnehmer erinnerten auch auch an die Opfer der rassistisch motivierten NSU-Morde. Mancherorts wirkte die Veranstaltung wie eine große Party: Technomusik tönte aus Boxen, mit Glitzer beschmierte Menschen tanzten und tranken Bier. Zu Zwischenfällen kam es nicht, teilte die Polizei mit. Bisher sei die Kundgebung störungsfrei verlaufen. Bei der Abschlusskundgebung sollte unter anderem Herbert Grönemeyer auftreten.