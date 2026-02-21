Belgrad: Hunderte bei "Marsch für die Justiz"

Einige hundert Menschen, darunter Richter, Staatsanwälte und Anwälte, haben am Samstag gemeinsam an einem "Marsch für die Justiz" in Belgrad teilgenommen. Der Protest richtete sich gegen die Ende Jänner erlassenen umstrittenen Änderungen mehrerer Justizgesetze.

Als besonders problematisch werden dabei in Expertenkreisen jene Änderungen betrachtet, die praktisch zur Lähmung der Arbeit der Staatsanwaltschaft für Organisierte Kriminalität führen sollen. Die Staatsanwaltschaft führt derzeit Verfahren gegen zwei ehemalige Minister, aber auch den aktuellen Kulturminister Nikola Selakovic.