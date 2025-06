„Belarus ist das Königreich der Lügen und missbrauchter Hoffnung“

„Schaut mich an – 79 Kilogramm“, sagte der Oppositionelle gleich zu Beginn der Konferenz und drehte sich langsam in alle Richtungen. Zum Vergleich: zu Beginn seiner Haftzeit wog der 1,92 Meter große Mann rund 135 Kilogramm.

Ein großer, abgemagerter Mann betrat am Sonntag den litauischen Konferenzsaal und stellte sich ans Mikrofon. Es war Sergei Tichanowski – ehemaliger Präsidentschaftskandidat in Belarus und Ehemann der Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja . Nach fünf Jahren Haft stand er an diesem Wochenende erstmals wieder öffentlich vor der Presse . Er galt, und gilt noch immer, als wichtigste Symbolfigur der belarussischen Opposition. Tichanowski wurde 2020 inhaftiert und nun, völlig überraschend, am Samstag freigelassen.

Was den autoritären Präsidenten letztlich dazu bewegt hat, ausgerechnet seinen langjährigen Gegenspieler Tichanowski freizulassen, bleibt unklar. Der belarussische Oppositionelle selbst dankte Donald Trump in seiner Rede und auf X.

Am Tag nach seiner Freilassung sprach Tichanowski mit der Nachrichtenagentur "Associated Press" (AP). Während des Gesprächs versuchte der belarussische Oppositionelle zu lächeln und hin und wieder zu scherzen – doch es war deutlich spürbar, wie sehr er mit der Fassung rang, als er von den Jahren in Haft erzählte.

Fünf Jahre war Tichanowski in völliger Isolation eingesperrt, die gesamte Zeit über in Einzelhaft. Er durfte weder telefonieren noch Besuch empfangen. Medizinische Versorgung wurde ihm verweigert, das Essen war spärlich. „Manchmal bekam ich nur zwei kleine Löffel Brei auf den Teller“, erzählte er im Gespräch mit der AP. Im Gefängniskiosk habe er nichts kaufen können. „Ab und zu gaben sie mir eine kleine Tube Zahnpasta oder ein Stück Seife – aber ich wusste nie, was ich wann bekomme, oder ob überhaupt.“

Seine Einschätzung war klar: „Das ist definitiv Folter.“ Wachleute hätten ihm regelmäßig gesagt, dass er das Gefängnis nie wieder verlassen werde. Immer wieder habe er den Satz gehört: „Du wirst hier sterben.“

In der Einzelhaft, so Tichanowski, habe er fast verlernt zu sprechen. Doch an diesem Sonntag, einen Tag nach seiner überraschenden Freilassung, stand er wieder vor Publikum – in einem Konferenzsaal in Vilnius. Sichtlich nervös, aber entschlossen, ballte er am Rednerpult die Faust in die Luft und richtete sich mit bewegenden Worten an seine Landsleute:

„An alle Belarussen: Wenn ihr auf ein Zeichen wartet – hier ist euer Zeichen.“

Der einstige Präsidentschaftskandidat wirkte angespannt, besonders die Erinnerung an seine Festnahme ließ ihn stocken. „Ich war wie jemand, der draußen nur den Regenbogen bewundern wollte, und dann vom Blitz getroffen wurde“, sagte er mit zitternder Stimme.

Tichanowski erzählte, dass der schwerste Moment nach seiner Freilassung das Wiedersehen mit seinen Kindern gewesen sei. Während er darüber sprach, konnte er die Tränen nicht zurückhalten. "Sie standen vor mir, und erkannten mich nicht", so der Oppositionelle. Sie hätten ihn nur angesehen, wie einen Fremden.