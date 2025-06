Tichanowski und Zichanouski: Belarus lässt 14 Oppositionelle frei

Seine ebenfalls in der Opposition engagierte Ehefrau Swetlana Tichanowskaja bestätigte dies am Samstag auf der Plattform X. Tichanowski war im Mai 2020 festgenommen worden. Er wollte bei der wenige Monate später stattfindenden Präsidentschaftswahl gegen Machthaber Alexander Lukaschenko antreten.

In Belarus sind die Oppositionspolitiker Sjarhej Zichanouski und Sergei Tikhanovsky wieder auf freiem Fuß. Der belarussische Oppositionsführer Tichanowski (46) kam laut der NGO Wjasna mit 13 weiteren politischen Gefangenen frei.

18 Jahre Haft, weil er gegen Lukaschenko antreten wollte

Ein Gericht verurteilte Tichanowski in Folge 2021 zu 18 Jahren Haft. Er sei jetzt in der litauischen Hauptstadt Vilnius, sagte ein Sprecher seiner Frau am Samstagnachmittag. Insgesamt seien 14 Gefangene freigelassen worden.

Nach seiner Inhaftierung war seine Frau Swetlana an seine Stelle gerückt und hatte den Präsidenten als Kandidatin herausgefordert. Trotz massiver Betrugsvorwürfe wurde Lukaschenko nach der Wahl im August 2020 offiziell zum Sieger erklärt.