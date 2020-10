Belarus: Tausende protestieren - und der Staat droht mit scharfer Munition

Sie sind unbeugsam und lassen sich nicht aufhalten: Tausende Menschen sind in Belarus (Weißrussland) bei erneuten Protesten gegen Staatschef Aleksandr Lukaschenko auf die Straße gegangen. Sie zogen am Sonntag durch die Hauptstadt Minsk und andere Städte des Landes - und trotz neuer Gewaltandrohungen der Behörden. Dabei gab es erneut Festnahmen.

Das Menschenrechtszentrum Wesna listete am frühen Nachmittag die Namen von etwa zehn Festgenommenen auf; bereits gestern wurden 60 Menschen in Gewahrsam genommen. Beobachter in Minsk schätzten die Zahl der Teilnehmer zu Beginn der Demonstrationen auf mehr als 15 000. Vor allem in der Hauptstadt war ein großes Aufgebot an Sicherheitskräften im Einsatz.