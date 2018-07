Beim NATO-Gipfel wird schon zum Auftakt scharf geschossen

May wird brüskiert

Doch Trump ist nicht nur in finanziellen Fragen ganz offensichtlich auf Kollisionskurs mit den Verbündeten. So brüskierte er auch gleich einmal die britische Premierministerin May, indem er ihren Intimfeind und soeben abgetretenen Außenminister Boris Johnson in höchsten Tönen lobte. Dieser, so Trump, sei ein persönlicher Freund und er wolle Boris bei seinem Besuch in Großbritannien - nach dem Gipfel - unbedingt treffen. May, seine eigentliche Gesprächspartnerin, erwähnte er in keinem Wort. Heikel könnte in Brüssel auch die persönliche Begegnung mit Kanadas Premierminister Justin Trudeau werden. Immerhin hatte Trump ihn beim G-7-Gipfel vor wenigen Wochen offen beleidigt, indem er ihn als "feig und weich" bezeichnete und außerdem der Unaufrichtigkeit bezichtigte.

Doch die Europäer sind offensichtlich entschlossen, sich nicht mehr demütig von Trump zusammenstauchen zu lassen, sondern wollen in Brüssel offen Gegenpositionen beziehen. Einen ersten Vorgeschmack lieferte auf jeden Fall EU-Ratspräsident Donald Tusk, der von Trump mehr Wertschätzung für die europäischen Verbündeten einforderte, "denn schließlich haben sie nicht so viele."