Eine russische Drohne ist nach Angaben des estnischen Inlandsgeheimdienstes in den Luftraum des NATO-Mitgliedstaates eingedrungen. Die Drohne sei gegen "den Schornstein des Kraftwerks Auvere" geflogen, teilte der Geheimdienst ISS am Mittwoch mit. Die Energieinfrastruktur sei nicht beschädigt worden, verletzt worden sei ebenfalls niemand. Eine russische Drohne war zudem in der Nacht nach Lettland eingedrungen und dort explodiert. Explosion einer Drohne in Lettland Der Einflug der Drohne nach Estland sei eine konkrete Folge des russischen Angriffskrieges, teilte Estlands Außenminister Margus Tsahkna mit. Verletzt wurde laut Behördenangaben niemand, die Energieinfrastruktur wurde nicht beschädigt.

In Lettland sagte ein Militärsprecher im Fernsehen, dass um 2.19 Uhr (Ortszeit) ein unbekanntes Flugobjekt per Radar erfasst worden sei, das sich der lettischen Grenze näherte und diese überflog. Rund 20 Minuten später sei die Drohne in Nähe des Dorfes Dobricina in der Gemeinde Kraslava von selbst explodiert - ohne dass eine alarmierte Einheit der Luftwaffe eingegriffen hätte. Zuvor sei gegen 0.50 Uhr (Ortszeit) bereits ein Objekt von belarussischer Seite in den lettischen Luftraum eingedrungen, habe eine leichte Kurve geflogen und sei in den russischen Luftraum weitergeflogen. Der Sprecher ging davon aus, dass die unbemannten Fluggeräte in beiden Fällen vom Kurs abgekommen oder durch elektronische Abwehrmaßnahmen fehlgeleitet worden seien.