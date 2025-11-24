Australien: Heftige Kritik nach Burka-Auftritt von rechter Politikerin im Parlament

Mit ihrem inszenierten Auftritt wollte die Vorsitzende der rechtsradikalen One Nation Partei, Pauline Hanson , offenbar wieder eine Debatte über das Tragen islamischer Kleidung entfachen. Die muslimischen Senatoren ließen mit ihrer Reaktion nicht lange auf sich warten und warfen Hanson Rassismus vor.

Bereits 2017 schockte Pauline Hanson die Öffentlichkeit, als sie vollverschleiert mit einer Burka ins Parlament spazierte. Hanson verhüllte damals ihren Körper und ihr Gesicht mit einem schwarzen Schleier und wollte mit der Protestaktion offenbar ihrer Forderung Nachdruck verleihen, das Tragen der Burka im öffentlichen Raum zu verbieten. Seit Jahren fordert die Partei von Hanson ein Burka-Verbot und einen Einwanderungsstopp für Muslime.

Nun wiederholte Hanson ihre Aktion im gleichen Outfit am heutigen Montag während einer Parlamentssitzung. Dieses Mal setzte sich Pauline Hanson aus Gründen der nationalen Sicherheit für ein Verbot der muslimischen Gesichtsverschleierung ein – obwohl sie keinen einzigen Sicherheitsvorfall im Zusammenhang mit der Burka benennen konnte. Kurz nach der Ablehnung ihres Antrags auf einen Gesetzesentwurf zum Burkaverbot hagelte es Kritik an Hansons Auftritt.

Die Politikerin weigerte sich, die Burka abzulegen, weshalb die Sitzung unterbrochen werden musste. Die Vorsitzende der Partei One Nation wurde aus dem Senat ausgeschlossen, muslimische Abgeordnete warfen ihr eine "Verletzung der Religion" vor. Hanson wurde von allen Parteien im australischen Senat für die Wiederholung der Provokation verurteilt.