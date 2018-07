Aus Notwehr getötet: „So lautet das Gesetz“

Der aktuelle Fall reißt in den USA alte Wunden auf. Hat der alltägliche Rassismus Mitschuld? Der Fall weckt Erinnerungen an jenen von Trayvon Martin aus dem Jahr 2012. Der 17-jährige Schwarze war unbewaffnet auf dem Heimweg, als ihn der selbsternannte Nachbarschaftswächter George Zimmerman am Gehsteig erschoss. Obwohl Martin ihn nicht angegriffen hatte, behauptete Zimmerman, dass er sich von dem Teenager, der in der Dunkelheit eine Kapuze trug, bedroht fühlte. Der Freispruch Zimmermans aufgrund des Stand-your-Ground-Gesetzes entfachte in den USA eine Debatte über Rassismus und löste massenhaft Proteste aus. Die „Black-Lives-Matter“-Bewegung entstand im Zuge des Prozesses.