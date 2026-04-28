Auch Google schließt KI-Pakt mit US-Verteidigungsministerium

Der US-Internetkonzern Google ist einem Medienbericht zufolge einen Vertrag mit dem US-Verteidigungsministerium eingegangen, der den Einsatz seiner KI-Modelle für die Arbeit mit Daten unter Geheimverschluss betrifft. Die Vereinbarung erlaube dem Pentagon, die Google-KI für "jeden rechtmäßigen Zweck der Regierung" zu nutzen, berichtete die Zeitung "The Information" am Montag (Ortszeit) unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person.

Damit würde sich Google den Konkurrenten OpenAI und xAI von Elon Musk anschließen, die ebenfalls Verträge mit dem Pentagon über den Einsatz von KI-Modellen in geheimen Bereichen haben. Der Google-Mutterkonzern Alphabet und das US-Verteidigungsministerium waren für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. Ein Sprecher der für das US-Regierungsgeschäft zuständigen Google-Sparte sagte "The Information", bei der neuen Vereinbarung handle es sich um eine Ergänzung eines bestehenden Vertrags.