Attentäter feuert Anwalt, er will sich selbst verteidigen

Am Montag durchsuchten Ermittler zwei Liegenschaften in Australien. Eine davon soll mit der Schwester Tarrants in Verbindung stehen – wobei die Familie des Verdächtigen mit den Ermittlern eng kooperieren soll.

Dem Angeklagten droht lebenslange Haft. Was sich freilich abzeichnet, ist ein in vielerlei Hinsicht kompliziertes Verfahren. Tarrant hat seinen Pflichtverteidiger des Amtes entbunden. Er will sich selbst verteidigen. Der bisherige Anwalt vermutet, dass Tarrant das Verfahren als Plattform für seine „ziemlich extremen Ansichten“ nutzen will. Tarrant sei bei klarem Verstand und habe auf ihn psychisch stabil gewirkt, so der Jurist gegenüber dem New Zealand Herald. Der mutmaßliche Täter habe weder Reue noch Mitleid erkennen lassen.

Indes verlängerte ein Gericht in Christchurch auch die U-Haft gegen einen 18-Jährigen, der den Livestream der Tat im Internet verbreitet und hetzerisch kommentiert hatte. Mit Tarrant soll er nicht in Verbindung stehen.