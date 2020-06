Conchita als Wahlkampfthema in Polen

Der Sieg der österreichischen Drag Queen Conchita Wurst beim Eurovision Song Contest stößt in Polen auf Kritik. Einerseits erhofften sich viele von den Auftritten der drallen Folkloregirls von "Donatan und Cleo" den ersten Preis – jedoch gab es auch Diskussionen um zu viel Frivolität in der Show.

Der Rapper Donatan, der diesen Kritikern Humorlosigkeit unterstellt hatte, warnte letzte Woche auf Facebook vor dem Sieg der österreichischen Kandidatin: "Wenn unsere gesunden Mädchen auftreten, wirft man uns Sexismus vor. Aber wenn ein Weib mit Bart auftritt, ist alles ok. Europa, alles ok?"

Damit nahm er den Rechten in Polen das Stichwort zur Europawahl vorweg. Denn bisher war der EU-Wahlkampf in Polen nur ein Vorspiel zur Parlamentswahl im Herbst 2015. Die Verteidigung der polnischen Sicherheit stand angesichts der Ukraine-Krise im Vordergrund. Im Vordergrund stand auch Premier Donald Tusk von der konservativ-liberalen Bürgerplattform und die Chefs der Oppositionsparteien.

Darum verwundert es nicht, dass 69 Prozent der Polen keinen der 1280 EU-Kandidaten kennen. Doch Jaroslaw Kaczynski, dessen nationalkonservative Oppositionspartei "Recht und Gerechtigkeit" ( PiS) in den Umfragen zur Europawahl mit 27 Prozent führt, hat nun eine neue Vorlage für die EU-Politik " Europa ist auf dem Weg in den Zerfall". So seine Deutung des Erfolgs der Bärtigen.

Auch der Boxer Tomasz Adamek, einst Weltmeister im Schwergewicht, der für die rechte Konkurrenzpartei "Solidarisches Polen" antritt, erklärte auf einer Pressekonferenz, dass er einen Protestbrief an die Europäische Rundfunkunion geschrieben habe, die helfen sollte, einen solchen Auftritt zu unterbinden, der den europäischen Normen und Werten zuwiderlaufe.

Auch in der beliebtesten Talkshow des Landes " Tomasz Lis Life" ging es um die Wurst und ein lesbisches Pärchen, das angeblich Polen in Richtung Großbritannien verlassen musste, um dort ihren Lebensstil führen zu können. Die Debatte um die Grenzen der Liberalität wird an der Weichsel schon lange geführt.

Seit 2011 ist mit Anna Grodzka in Polen eine Transsexuelle in den Sejm gewählt worden. Sie ist Mitglied der Partei "Deine Bewegung", die ganz gezielt das traditionelle klerikale Polen herausfordert. Immerhin über zehn Prozent der Wähler unterstützen dies.