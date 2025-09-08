Weniger Asylanträge in der EU - in Österreich ein Rückgang um 37 Prozent

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Die Asylanträge in der Europäischen Union sind im ersten Halbjahr deutlich zurückgegangen. Wie die EU-Kommission am Montag mitteilte, wurden von Jänner bis Juni 399.000 Anträge gestellt, um 23 Prozent weniger als im Vorjahr. In Österreich gab es in diesem Zeitraum einen Rückgang um 37 Prozent auf 8.637 Anträge. EU-Migrationskommissar Magnus Brunner sieht darin "das Ergebnis einer konsequenteren Politik der EU".

"Anträge mit geringen Chancen schneller prüfen" Die Anerkennungsquote sank auf ein Rekordtief von 25 Prozent. "Mit dem Asyl- und Migrationspakt führen wir effizientere Verfahren ein, damit Anträge mit geringen Chancen schneller geprüft werden können. Gleichzeitig werden unsere Vorschläge vom Frühjahr die Zusammenarbeit mit Drittstaaten vereinfachen und verbessern, damit Rückführungen tatsächlich funktionieren und unsere Asylsysteme entlastet werden", betonte Brunner. Er forderte das Europaparlament und die Mitgliedsstaaten auf, diesbezüglich "rasch zum Verhandlungstisch zu kommen".