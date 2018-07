Assads jüngster Sieg weckt Angst vor neuer Flüchtlingswelle

Hier in Daraa hat im Februar 2011 alles angefangen. Ein paar Männer hatten sich im Postamt der südsyrischen Stadt verschanzt. Die Demonstrationen gegen die Festnahme von drei Burschen, die einen Anti-Assad-Spruch an eine Wand gesprüht haben, waren zu Protesten gegen das Regime geworden. Und sie waren aus dem Ruder gelaufen, als die Sicherheitskräfte anfingen, scharf auf die Demonstranten zu schießen. Aus Regimegegnern wurden bewaffnete Rebellen, einige verschanzten sich in eben jenem Postamt.

Mehr als sieben Jahre später weht in Daraa wieder die Flagge des syrischen Regimes. Just in der Nähe der Post wurde sie aufgestellt. Kein Zufall.

Die Region Daraa im Südwesten Syriens galt bis vor wenigen Wochen neben Idlib im Norden als die letzte Hochburg der Rebellen – die sich seit Beginn der Aufstände in mehr als Tausend Gruppen mit teils radikalislamischer Ausprägung aufgesplittert haben. Mitte Juni startete das Assad-Regime die groß angelegte Daraa-Offensive. Am Donnerstag gaben die letzten Rebellen auf. Die Offensive hat 300.000 Menschen zur Flucht ins Grenzgebiet zwischen Syrien, Jordanien und Israel gezwungen. Da beide Grenzen geschlossen sind, bleibt den Flüchtenden kaum ein Ausweg.