Assad lässt sich wieder wählen

So geht es auch Hunderten anderen Familien in Europa. Immer mehr junge Menschen machen sich auf den Weg nach Syrien, um an der Seite der Rebellen gegen das Assad-Regime zu kämpfen. Ihre Zahl wird europaweit auf 1500 bis 2000 geschätzt. Allein aus Österreich beteiligten sich laut Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung bisher rund 80 Personen am bereits drei Jahre dauernden Bürgerkrieg. Zehn starben dabei.

Was aus Sabina und Samra wurde, ist unklar. Niemand weiß, ob sie tatsächlich in Syrien sind. Außer dubiosen Internet-Postings und Fotos, die die zwei verschleiert zeigen, deren Echtheit aber fraglich ist, gibt es viele Gerüchte, aber kein eindeutiges Lebenszeichen. "Es gibt nichts Neues", sagt Adina Mircioane, Sprecherin der Wiener Polizei. "Wir haben Kontakt mit den türkischen Behörden und warten auf neue Informationen." Auch in Österreich werde, wie bei Abgängigkeitsanzeigen üblich, ermittelt. Sabinas Vater befürchtet, dass die Mädchen entführt wurden.

Dass nicht nur junge Männer, sondern auch junge Frauen in den Krieg ziehen, ist keine Seltenheit mehr. Allein aus Deutschland gingen inzwischen mehr als 40 Frauen nach Syrien, um dort Dschihadisten zu heiraten – was im Internet romantisch verklärt wird – oder selbst zu kämpfen. Emotionalisiert und radikalisiert werden sie wie Männer durch Videos von Kriegsgräueln, Bekannten oder Hetzern im Internet, die zunehmend auch weiblich sind. Ist der Entschluss einmal gefasst, ist er relativ leicht umgesetzt: Im Vergleich zu Ländern wie Afghanistan ist die Einreise nach Syrien einfach möglich. Zuerst per Flugzeug in die Türkei und dann über die grüne Grenze – fertig. Behilflich sind dabei Netzwerke, die auch Geld für die Reise bereitstellen.