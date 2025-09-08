Für die Peronisten war es ein Elfmeter: Wenige Tage vor den Wahlen in der riesigen Provinz Buenos Aires legten Audiomitschnitte nahe, dass Karina Milei in einen Schmiergeldskandal verwickelt sein könnte. Der Vorwurf: Die Präsidentenschwester habe drei Prozent der Summe von staatlichen Aufträgen an eine Drogeriekette verlangt. Damit geriet die wichtigste Regierungsmanagerin und engste Beraterin von Javier Milei zum zweiten Mal innerhalb kürzester Zeit ins Fadenkreuz der Kritik. Beim sogenannten „$Libra-Skandal“ ging es um eine Kryptowährung, die Milei erst promotete, um dann wieder auf Distanz zu gehen. In der kurzen Zeitspanne stieg und fiel der Kurs, im Hintergrund wurden Millionen verdient. In den USA ziehen Geschädigte nun gegen Karina Milei vor Gericht. Dieser Berichterstattung über diesen Prozess wird die Regierung noch lange beschäftigen.

Und so nutzten die linksgerichteten Peronisten die Steilvorlage für einen satten Denkzettelsieg über Mileis Libertäre: 47,3 Prozent gegenüber 33,85 Prozent sprechen eine deutliche Sprache.

So herb die Schlappe für Mileis Libertäre auch sein mag, wirklich verändert hat sie machtpolitisch erst einmal nichts. In der mit 14 Millionen Wahlberechtigten enorm einflussreiche Provinz Buenos Aires bleiben die Machtverhältnisse wie zuvor. Neue Mehrheitsverhältnisse Deutlich wichtiger sind die Halbzeitwahlen für den Kongress und den Senat Ende Oktober. Hier werden auf nationaler Ebene die Mehrheitsverhältnisse neu verteilt und hier geht es für Milei im Oktober tatsächlich um die Macht. In den Parlamenten verfügt er bislang nicht über eine eigene Mehrheit, will er seinen Reformkurs durchsetzen muss er neue Sitze hinzugewinnen.