Angriffe: ARD und Deutsche Welle melden Schäden an Studios in Kiew

Bei den massiven russischen Angriffen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind auch Studios der ARD-Korrespondenten und der Deutschen Welle (DW) stark beschädigt worden. In einer Mitteilung des WDR hieß es, wahrscheinlich habe eine Druckwelle durch die russischen Angriffe in dem zentral gelegenen ARD-Studio zu Verwüstungen geführt. Es seien Fenster zersplittert, Räume verwüstet und Wände eingestürzt. Zum Zeitpunkt der Attacken habe sich niemand in dem Studio aufgehalten.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij teilte mit, das Studio liege im Gebäude des nationalen Kunstmuseums, das bei den Angriffen beschädigt worden sei. "Die statische Sicherheit des Gebäudes muss nun überprüft werden", erklärte der Westdeutsche Rundfunk (WDR) weiter. Die Berichterstattung werde "mit mobilen technischen Lösungen und Ausweichmöglichkeiten weiter gewährleistet".

"Rausgerissene Fensterrahmen, überall Splitter, zerstörte Technik – den eigenen Arbeitsplatz völlig verwüstet zu sehen, ist ein Schock", sagte Kiews ARD-Studioleiter Vassili Golod. Sein Team lasse sich jedoch nicht einschüchtern von den russischen Angriffen.