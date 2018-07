Arbeitszeit, Urlaub, Mutterschutz: Hickhack um Verschärfungsideen

In Österreich gibt es generell fünf Urlaubswochen (vielfach sogar sechs), die EU schreibt nur vier Wochen vor. Naheliegend, dass Wirtschaftsvertreter darüber nachdenken, ob es nicht auch mit weniger Urlaub geht, oder?

Auch in vielen anderen Bereichen des Arbeits- und Sozialrechtes, beim Umwelt- oder Konsumentenschutz, hat Österreich strengere Gesetze als die EU verlangt. Die türkis-blaue Regierung hat nun zusammengetragen, in welchen Belangen Österreich Musterschüler („Gold-Plating“) ist – sie will Überregulierungen abbauen. Viele der 489 Punkte haben Wirtschaftskammer und Industriellenvereinigung geliefert.