Vier Anschläge auf drei Kontinenten: Antisemitische Gewalt auf 30-Jahre-Höchsstand

Die Zahl schwerer antisemitischer Straftaten ist laut einem Bericht im vergangenen Jahr weltweit auf den höchsten Stand seit drei Jahrzehnten gestiegen. Laut dem aktuellen Jahresbericht der Tel Aviver Universität wurden im vergangenen Jahr 20 Juden bei vier Anschlägen auf drei Kontinenten getötet. Dies sei die höchste Zahl von Todesopfern antisemitischer Angriffe seit mehr als 30 Jahren. Gleichzeitig hätten in vielen Ländern die Zahl von Übergriffen zugenommen.

Gemischte Entwicklung bei antisemitischen Vorfällen weltweit

Insgesamt zeichnet der Bericht ein komplexes Bild: Während einige Staaten leichte Rückgänge bei der Gesamtzahl antisemitischer Vorfälle verzeichneten, blieb das Niveau überall deutlich höher als vor 2022 – also vor Beginn der aktuellen Eskalation im Nahen Osten. Diese hatte ihren Ausgang im Massaker der islamistischen Terrororganisation Hamas am 7. Oktober 2023 genommen. Darauf folgten der verheerende Gaza-Krieg und kriegerische Auseinandersetzungen Israels sowie der USA mit dem Iran und seinen Verbündeten in der Region.

Nach dem massiven Anstieg antisemitischer Vorfälle unmittelbar nach dem 7. Oktober 2023 war laut den Angaben zunächst eine leichte Entspannung zu beobachten. Diese Entwicklung setzte sich jedoch 2025 nicht fort. Stattdessen nahm insbesondere die schwere Gewalt wieder zu.