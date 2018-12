Anschlag in Straßburg: Zahl der Todesopfer steigt auf vier

In Frankreich ist ein viertes Opfer des Angriffs auf den Straßburger Weihnachtsmarkt gestorben. Die Person sei ihren Verletzungen erlegen, teilte die Pariser Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Bei dem Anschlag am Dienstag hatte ein mutmaßlicher Islamist um sich geschossen. Der 29-jährige Hauptverdächtige Cherif Chekatt wurde am späten Donnerstagabend von der Polizei getötet.