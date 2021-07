Angriffe auf Fatah: Explosionen im Gazastreifen

Eine Serie von Explosionen hat den Gazastreifen erschüttert. Laut Sicherheitsbeamten und Zeugen detonierten in der Nacht zum Freitag mehrere Sprengsätze an Autos und Häusern von Führern der palästinensischen Fatah-Partei. Auch an einer Bühne, die für eine Gedenkfeier zum 10. Todestag des Palästinenserführers Yasser Arafat aufgestellt worden war, gab es eine Explosion. Die Feier sollte am 11. November stattfinden. Es gab Sachschaden, aber keine Verletzten.

Der palästinensische Ministerpräsident Rami Hamdallah sagte einen für Samstag geplanten Besuch im Gazastreifen ab, wie ein Regierungssprecher mitteilte.

Die Fatah-Partei machte die radikal-islamische Hamas für die Explosionen verantwortlich. Die Hamas verurteilte die Anschläge in einer Mitteilung. Die Palästinenserorganisation hatte 2007 die Kontrolle im Gazastreifen an sich gerissen. Die von Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas (Abu Mazen) geführte Fatah regierte im Westjordanland weiter. Im Juni dieses Jahres bildeten die Palästinenserorganisationen eine Einheitsregierung. In jüngster Zeit nahmen die Spannungen zwischen beiden Parteien aber wieder zu.