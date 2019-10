Angreifer von Paris war offenbar Anhänger des radikalen Islam

Über das Motiv des Täters war in Frankreich gerätselt worden. Medien berichteten ursprünglich, wahrscheinlicher Hintergrund der Tat sei ein interner Konflikt innerhalb der Polizeibehörde gewesen. Ein terroristischer Hintergrund wurde aber von Beginn an nicht dezidiert ausgeschlossen.

Der Wohnsitz des mutmaßlichen Täters war am Donnerstag durchsucht worden. Wie Justizkreise ergänzten, wurde seine Frau in Polizeigewahrsam genommen. Die Tat ereignete sich laut Innenminister Christophe Castaner am Donnerstag zwischen 12.30 und 13.00 Uhr. Er sprach von einem "mörderischen Lauf". Der Beschuldigte habe ein Keramikmesser benutzt, hieß es beim Sender BFMTV. FranceInfo berichtete unter Berufung auf Polizeikreise, der Täter habe nach Angaben seiner Frau vor der Attacke "Visionen gehabt" und "Stimmen gehört". Der Vater von zwei Kindern im Alter von drei und neun Jahren war schwerhörig und galt als behindert.