Wird Angela Merkel Deutschlands nächste Bundespräsidentin?

Losgetreten wurden die Spekulationen mit einem Bericht der Bild-Zeitung: In CDU-Kreisen soll das Gerücht umgehen, Angela Merkel könnte für die deutsche Bundespräsidentenwahl 2027 vorgeschlagen werden – und zwar von den Grünen. Dies wäre allerdings eine Premiere in Deutschland, denn kein Bundeskanzler hat nach seiner Amtszeit das Amt des Bundespräsidenten bekleidet, wie der Tagesspiegel berichtet.

Anfang 2027 wird die Bundesversammlung über eine Nachfolge von Frank-Walter Steinmeier entscheiden – ob es ein weibliches Staatsoberhaupt sein wird, ist noch offen. Klar ist allerdings, dass es Angela Merkel nicht sein wird. Denn auf Anfrage von Focus Online gab eine Sprecherin der Ex-Kanzlerin ein klares "Nein" auf die Frage, ob es eine mögliche Kandidatur Merkels geben werde.