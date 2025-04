Amazon reicht Kaufangebot für TikTok ein

Amazon hat einem Medienbericht zufolge ein Kaufangebot für TikTok abgegeben. Der Online-Einzelhändler habe das Gebot in Form eines Schreibens an Vizepräsident JD Vance und Handelsminister Howard Lutnick eingereicht, berichtete die Zeitung New York Times am Mittwoch unter Berufung auf eine von insgesamt drei mit dem Vorgang vertrauten Personen.

Die Insider hätten erklärt, verschiedene an den Verhandlungen beteiligte Personen würden das Gebot nicht ernst nehmen. Eine Stellungnahme der genannten Personen und Unternehmen lag zunächst nicht vor.