Das ARD-"Sommerinterview" mit AfD-Chefin Alice Weidel ist im Lärm einer Gegendemo fast untergegangen. Das Open-Air-Gespräch im Regierungsviertel an der Spree in Berlin wurde von lautstarkem Protest mit Trillerpfeifen, Hupen und lauter Musik mit Anti-AfD-Slogans vom anderen Spreeufer begleitet.

AfD-Chefin gab ausweichende Antworten

Auch Preiß sagte, dass die Menge sehr laut sei. Im anschließenden Livestream sprach der ARD-Moderator von verschärften Bedingungen. Man habe sich teilweise kaum verstehen können. Dies sei kein Interview gewesen, das er gut in Erinnerung behalten werde.

Weidel bezeichnete die Störaktion mal als "lustig", mal mutmaßte sie, die Proteste gegen sie könnten „mit deutschen Steuergeldern über irgendwelche NGOs angeschoben“ sein. Das könne man nicht wissen, betonte Preiß.

Preiß stellte Weidel Fragen zur mutmaßlichen Strategie der AfD, Union und SPD zu spalten und so bewusst zu polarisieren. Den Fragen wich Weidel mehrfach aus. Offenbar ebenfalls angestrengt von der Situation sagte der ARD-Journalist: "Frau Weidel sagt gerne mal, dass sie etwas nicht verstanden hat." Aber in diesem Fall gebe es Gründe, weil es "unglaublich laut ist“. Weidel reagierte empört: "Entschuldigung? Warum sagen Sie das?" Bei der Kulisse habe sie Probleme, Preiß zu verstehen. Dieser schloss mit den Worten: "Das war das ARD-Sommerinterview in einer wirklich schwierigen akustischen Situation." Er fügte hinzu: "Und ich sage auch, das war auch für Alice Weidel wirklich akustisch nicht so einfach."