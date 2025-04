Britische Regierung will per "Mördertool" zukünftige Täter identifizieren

„Precrime“ nannte sich das System im Film „Minority Report“, der vor mehr als 20 Jahren mit Tom Cruise in den Kinos lief. Er verhinderte als Polizist damit Morde, bevor sie überhaupt begangen wurden.

Was damals Science-Fiction war, ist heute Realität.

Wie die britische NGO Statewatch jetzt herausfand, arbeitet die britische Regierung an einem Tool, das genau das leisten soll: Per Algorithmus sollen Personen identifiziert werden, die potenziell Morde begehen könnten. Die Software, die anfangs unter dem Namen „Mordverhinderungprojekt“ lief und nun zu einem „Risikobewertungs-Tool“ herabgestuft wurde, wertet Daten von etwa einer halben Million Menschen aus – ausschließlich Straftätern, wie das Londoner Justizministerium betont. In der Polizeiarbeit eingesetzt werde das Tool noch nicht, es werde lediglich geforscht, heißt es.