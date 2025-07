Afrika in Sorge: Äthiopien stellt umstrittenen Nil-Staudamm fertig

Von Heidi Wedel

Nach fast 14 Jahren Bauzeit ist der gewaltige Grand-Ethiopian-Renaissance-Dam, kurz „GERD“, in Äthiopien fertiggestellt. Das Großprojekt ist eines der umstrittensten Vorhaben Afrikas. Am Donnerstag gab Premierminister Abiy Ahmed das Ende der Bauphase vor dem Parlament in Addis Abeba bekannt.

Die offizielle Einweihung soll im September stattfinden. Der Damm, so Abiy Ahmed, soll für die flussabwärts gelegenen Nachbarländer Sudan und Ägypten „keine Bedrohung“, sondern eine „gemeinsame Chance“ sein. Die beiden Länder befürchten nämlich, dass es durch den Staudamm zu landwirtschaftlichen Problemen, etwa Wasserknappheit, kommen kann.

Ägypten und Sudan fürchten um ihre Wasserversorgung

Der Staudamm, der anfangs „Projekt X“ genannt wurde, liegt im Westen Äthiopiens, etwa 40 km von der Grenze zum Sudan entfernt. Mit einer Höhe von 145 Metern und einer Länge von 1,8 Kilometern zählt er zu den größten Staudämmen Afrikas. Die elektrische Leistung beträgt um die 5.000 Megawatt.

Für Äthiopien ist der Damm ein zentrales Infrastrukturprojekt, in den Nachbarländern sorgt er aber auch für scharfe politische Spannungen. Seit dem Baubeginn im Jahr 2011 haben insbesondere der Sudan und Ägypten wiederholt ihre Bedenken geäußert, der Staudamm könnte ihre Wasserversorgung gefährden.