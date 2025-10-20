AfD will Trump zum Ehrenbürger machen
Zusammenfassung
- Die AfD im Kreis Bad Dürkheim beantragt, Donald Trump die Ehrenbürgerwürde zu verleihen, da er laut AfD den Israel/Gaza-Konflikt befriedet und Geiseln befreit habe.
- Über den Antrag, der sich auch auf Trumps familiäre Wurzeln in Kallstadt bezieht, soll am 29. Oktober im Kreistag entschieden werden.
- Landrat Ihlenfeld sieht geringe Chancen für eine Mehrheit und betont die Notwendigkeit einer intensiven Beratung zu den Kriterien der Ehrenbürgerschaft.
US-Präsident Donald Trump soll nach dem Willen der AfD in Bad Dürkheim die Ehrenbürgerwürde des pfälzischen Landkreises erhalten.
"Auslöser für unseren Antrag im Kreistag ist, dass Donald Trump den Israel/Gaza-Konflikt befriedet und dafür gesorgt hat, dass die israelischen und acht deutsche Geiseln freigekommen sind“, sagte der örtliche AfD-Fraktionsvorsitzende Thomas Stephan der Deutschen Presse-Agentur.
Entscheidung Ende Oktober
Er verwies auf Trumps Vorfahren, die aus dem Ort Kallstadt im Landkreis Bad Dürkheim kommen. Über den Antrag hatte zuvor die Zeitung Die Rheinpfalz berichtet. Der Landkreis Bad Dürkheim bestätigte einen entsprechenden Antrag der AfD-Kreistagsfraktion. In der Sitzung am 29. Oktober werde darüber beraten und entschieden.
Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld teilte der dpa mit, er wolle der Entscheidung des Kreistags nicht vorgreifen, könne sich aber nicht vorstellen, dass die Anträge der AfD-Fraktion eine Mehrheit finden. „Unabhängig davon, ob man überhaupt einen Ehrenbürger Donald Trump will, muss die Frage der Ehrenbürgerschaft und gegebenenfalls der Kriterien hierzu in den Kreisgremien intensiv beraten werden“, meinte der CDU-Politiker.
Donald Trumps Vorfahren stammen aus Kallstadt, einem kleinen Winzerdorf in der Pfalz. Trumps Großvater Friedrich wurde dort am 14. März 1869 geboren. Er wanderte 1885 im Alter von 16 Jahren in die USA aus, wo er später als Frederick Trump bekannt wurde und mit Hotels und Restaurants – unter anderem während des Klondike-Goldrausches – ein Vermögen machte.
Auch Donald Trumps Großmutter, Elisabeth Christ, stammt aus Kallstadt. Die beiden heirateten 1902 in Ludwigshafen.
Kommentare