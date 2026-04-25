Neuer Höchstwert bei Sonntagsfrage: AfD mit 28 Prozent - weiter auf Platz 1

In Deutschland hat die rechtspopulistische AfD (Alternative für Deutschland) in einer Umfrage mit 28 Prozent einen neuen Höchstwert erreicht und ihren Vorsprung vor der konservativen Union ausgebaut. Im wöchentlichen "Sonntagstrend" des Meinungsforschungsinstituts INSA für die Bild am Sonntag legte die Partei im Vergleich zur Vorwoche um einen Prozentpunkt zu, wie das Blatt am Samstag im Voraus berichtete. Die CDU/CSU kommt demnach unverändert auf 24 Prozent.