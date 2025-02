Von Ex-FPÖ-Parteifunktionär finanzierte AfD-Plakate im Umlauf

Nach der millionenschweren Sachspende eines ehemaligen FPÖ-Landesgeschäftsführers in Vorarlberg für die rechtspopulistische deutsche AfD sind die von ihm in Auftrag gegebenen Wahlplakate für die Bundestagswahl am 23. Februar nun in Deutschland zu sehen.

In mehreren Städten tauchten die in gelb gehaltenen Großplakate auf. Ein AfD-Sprecher bestätigte der dpa, dass die Plakate zur Sachspende von Gerhard Dingler gehörten.