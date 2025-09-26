Nach Klage aus Österreich: Räumung bei der AfD

Die AfD muss nach einem Urteil ihre Bundesgeschäftsstelle in Berlin im Herbst 2026 räumen - und damit gut ein Jahr früher als es der Mietvertrag vorsah.

Mit einer Party nach der Bundestagswahl 23. Februar im Innenhof des Bürogebäudes habe die Partei gegen Vertragspflichten verstoßen, entschied das Landgericht Berlin. Eine fristlose Kündigung rechtfertige dies allerdings nicht, erklärte Richter Burkhard Niebisch.