Älteste pro-demokratische Partei in Hongkong gab Auflösung bekannt

Die älteste pro-demokratische und Peking-kritische Partei Hongkongs hat ihre Auflösung verkündet. "Als Gruppe können wir meiner Meinung nach davon ausgehen, dass die Arbeit der Demokratischen Partei heute endet", sagte der Vorsitzende der 1994 gegründeten Demokratischen Partei, Lo Kin Hei, am Sonntag nach einer Jahresversammlung. "Wir sind allen Bürgern, die die Demokratische Partei in den vergangenen 30 Jahren begleitet haben, zutiefst dankbar", betonte er.

Die Demokratische Partei war kurz vor dem Ende der britischen Kolonialherrschaft gegründet worden, als sich die liberalen Gruppen Hongkongs zusammenschlossen. Sie entwickelte sich zur stärksten Oppositionspartei in der Sonderverwaltungszone der Volksrepublik China.