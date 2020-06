Zweiter Islamisten-Massenprozess vertagt

Am Montag waren 529 Mitglieder der verbotenen Muslimbruderschaft zu Tode verurteilt. Für viele ein politisches Urteil. Kritik kam von der UNO, der EU und den USA. Die Angehörigen der am Montag Verurteilten werfen der Justiz vor, die Verteidigung und deren Zeugen gar nicht angehört zu haben. Und innerhalb von nur zwei Tagen die Urteile gesprochen zu haben. "Es ist unverhältnismäßig. Wir verlangen ja nicht automatisch die Freilassung, aber Fairness", sagt Al-Qazzaz. "529 Menschen sollen umgebracht werden, weil ein Mann getötet wurde?" Das Urteil bezieht sich unter anderem auf den Tod eines Polizeioffiziers beim Sturm einer Polizeistation – nachdem bei der Räumung des Mursi-Protestlagers auf dem Rabaa-Square in Kairo Hunderte Muslimbrüder gestorben waren.

Der Mufti Ägyptens muss das Urteil bis 28. April unterzeichnen. Bis dahin ist Berufung möglich. Genau an dem Tag soll der zweite Massenprozess fortgesetzt werden.