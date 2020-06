Ägypten: Taktische Pensionierung

Zusätzlich zu den personellen Veränderungen an der Armeespitze hat der Präsident die Verfassungsdeklaration der Armee außer Kraft gesetzt, die seit Juni seine Macht eingeschränkt hatte. Ein mutiger Schritt, mit dem er seine Stellung festigt. Mursi kann jetzt Gesetze erlassen und den Staatshaushalt festlegen. Diese Befugnisse lagen zuletzt beim Militär, das seine Macht nur zögerlich an den Präsidenten abgeben wollte.

Die Entwicklung wird in Ägypten weitgehend positiv gesehen. Immerhin ist Mursi der demokratisch gewählte Präsident und damit durch die Hand des Volkes an die Spitze des Staates gekommen. Auch der ehemalige Chef der Atomenergiebehörde Mohammed ElBaradei sprach am Montag von einem „Schritt in die richtige Richtung". Die Protestbewegung und vor allem die jungen Ägypter verzeichneten die Absetzung von Tantawi und Anan als Erfolg. Ahmed Maher von der Jugendbewegung 6. April twitterte: „Ich denke, genau das wollten wir. Seine Entscheidungen verdienen unsere Unterstützung." Andere blieben skeptisch: „Das Auto steuert in die richtige Richtung, ich vertraue aber dem Fahrer nicht", twitterte eine junge Ägypterin. Kritik kam vor allem aus Juristenkreisen, die Mursi das Recht absprachen, eigenmächtig die Verfassung zu verändern.