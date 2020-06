Ägypten: Showdown der Mächtigen

Der Machtkampf zwischen dem übergangsmäßig regierenden Militärrat und dem vor einer Woche vereidigten Präsidenten Mursi aus den Reihen der Muslimbrüder hatte sich am Sonntag zugespitzt. Denn per Dekret setzte Mursi das Parlament wieder ein, das erst einen Monat zuvor vom Militär abgesetzt worden war, weil die Wahl von einem Drittel der Abgeordneten für verfassungswidrig befunden wurde.

Am Montag hatte der Verfassungsgerichtshof erklärt, dass die Wiedereinberufung des Parlaments nicht rechtens sei, und er stellte sich damit hinter den Militärrat.

Die Volksvertretung selbst will nun jedenfalls gegen das Urteil des Verfassungsgerichts berufen. Das war auch schon alles, was in der nur wenige Minuten dauernden Parlamentssitzung am Dienstag beschlossen wurde.

Geredet hat Parlamentspräsident und Muslimbruder al-Katatny gestern aber nur vor Gleichgesinnten. Liberale und säkulare Abgeordnete boykottierten die Sitzung. Die Zusammenkunft habe keine rechtliche Grundlage, sagten einige.