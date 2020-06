Ägypten: Islamisten in der Defensive

Gespannt blicken dieser Tage auch die USA und Israel in Richtung Kairo. Mit Mubarak hatten sie am 11. Februar 2011 einen wichtigen Verbündeten verloren, den sie so schnell nicht zurückgewinnen werden – egal, wer der neue Präsident wird. Denn alle Kandidaten sprachen sich im Wahlkampf gegen den bei den Ägyptern so unpopulären Friedensvertrag mit Israel aus. Es scheint, als ob keiner die Wahl gewinnen kann, der nicht zumindest eine Nachverhandlung des Camp-David-Abkommens von 1979 verlangt. Doch das Militär und seine Anhänger versuchten zuletzt die Kandidaten in ihrer Anti-Israel-Rhetorik immer wieder einzubremsen. Schließlich ist die Armee einer der großen Nutznießer des Vertrages. Nach dessen Abschluss bekam Ägypten große Geldsummen aus Washington. 2012 sollen 1,5 Milliarden Dollar an Kairo gehen – 1,3 davon direkt an das Militär.

Doch nicht nur die US-Gelder hat die Armee zu verlieren. Wenn der neue Präsident, die neue Regierung, dem Militär nicht wohlgesonnen ist, dann steht noch einiges mehr auf dem Spiel. Die Generäle haben sich in den vergangenen Jahrzehnten ein Wirtschaftsimperium aufgebaut. Ihnen gehören Dutzende Großbetriebe in den Bereichen Nahrungsmittel, Militärproduktion, Baugewerbe, Landwirtschaft, und Gesundheit, um nur einige zu nennen. Das alles ohne Kontrolle durch staatliche Stellen.

Das ist der Grund, warum viele Ägypter daran zweifeln, dass das Militär nach den Wahlen politisch nicht mehr mitmischen will – auch wenn es das verspricht.