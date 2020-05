Innenminister überlebt Bombenattentat

Der ägyptische Innenminister Mohammed Ibrahim war am Donnerstag gerade auf dem Weg ins sein Büro. Kaum hatte er in einer Wagenkolonne sein Haus im Kairoer Stadtteil Nasr City verlassen, kam es zu dem verheerenden Angriff. Hintereinander gingen neben dem Konvoi mehrere Bomben hoch. Die Angreifer hatten die Sprengsätze an Motorrädern angebracht und möglicherweise ferngezündet.

Ein Polizist überlebte den massiven Anschlag nicht. Mehr als 70 weitere Menschen wurden verletzt, darunter offenbar auch eine britische Passantin. Der Innenminister kam mit dem Schrecken davon. Stunden später trat er im Staatsfernsehen auf und sprach von einem „feigen Mordversuch“. Berichte, wonach die Leibwächter zwei Attentäter erschossen hätten, dementierte er.

Sprengstoffanschläge gibt es in Ägypten eher selten. Beobachter sehen die Urheber der Terroraktes im Umfeld von El Kaida. Deren Anführer auf der Sinai-Halbinsel, Adel Habara, war am vergangenen Wochenende festgenommen worden. Jetzt könnte sich das Terror-Netzwerk gerächt haben.