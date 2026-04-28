Ausland

Nach Trump-Kritik: Überprüfung von ABC-Sendelizenzen angeordnet

US-Präsident Trump kritisierte Moderator Jimmy Kimmel wegen einer Bemerkung über First Lady Melania Trump. Die US-Medienaufsicht ordnete eine Überprüfung der ABC-Sendelizenzen an.
28.04.2026, 21:44

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FILE PHOTO: The logo of the ABC television network is pictured during the ABC network presentation to the Television Critics Association in Pasadena

Nach der Kritik von US-Präsident Donald Trump an dem Moderator Jimmy Kimmel wegen einer Bemerkung über First Lady Melania Trump hat die US-Medienaufsichtsbehörde FCC eine vorzeitige Überprüfung der Lizenzen des Senders ABC angeordnet.

"Werdende Witwe": Donald Trump will Entlassung von Moderator Kimmel

Die FCC forderte Disney am Dienstag auf, den Antrag auf Verlängerung der Sendelizenzen für seinen Sender ABC einzureichen - mehrere Jahre vor dem ursprünglichen Termin. Donald Trump hatte zuvor die Entlassung des Moderators gefordert.

Donald Trump
Agenturen, pres  | 

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